Finální verze územní studie areálu Prokopa Holého v Čáslavi bude hotová do konce září. Až do konce prázdnin ale mohou obyvatelé posílat radnici své připomínky a podněty, které budou zapracovány do finální podoby studie. Ta v tuto chvíli počítá s výstavbou přibližně čtyř stovek nových bytů za 600 milionů korun.

Obytný komplex bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi. | Foto: Deník/Hana Pilcová

K plánované výstavbě v areálu bývalých kasáren se uskutečnila už tři veřejná setkání, to poslednív polovině července. Byty, které mají vyrůst na dvaačtyřiceti tisících metrech čtverečních, totiž mezi současnými obyvateli areálu budí značné emoce. Čáslavské radnici kvůli tomu dokonce poslali otevřený dopis, ve kterém vyjadřují s novou výstavbou jednoznačný nesouhlas. Autorům otevřeného dopisu vadí zejména to, že několik stovek bytů má vyrůst na tak malé ploše, což podle nich původní plánovanou kvalitu celé lokality znehodnotí. Z poklidné části se podle nich stane stísněné rušné sídliště. Nová výstavba v bývalých kasárnách má své odpůrce. Městu poslali otevřený dopis Autoři studie, architekti Ondřej Tuček a Filip Bernard, už část připomínek občanů do návrhu výstavby zapracovali. „Došlo ke snížení podlažnosti domů, místo pěti a šestipodlažních domů jsou navrženy tří a čtyřpodlažní,“ uvedl Filip Bernard s tím, že nejvyšším objektem v areálu bude pětipodlažní dům. Parkoviště budou podle něj k dispozici v suterénu, ale zároveň vznikne i dostatek parkovacích míst v ulicích. „Povrch ulic je navržen tak, aby byla doprava zpomalena," dodal architekt. Nové Stolpersteine v Čáslavi položí v červenci německý sochař Günter Demnig Další úpravy ve studii by měly být provedeny právě na základě došlých připomínek obyvatel na radnici. Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

