„Zvolili jste formu parku a v odpovědích doplňujících nápadů nejčastěji zaznívají prvky dětského hřiště a komunitní zahrady. Na základě výsledků hlasování necháme zpracovat projekt, který bude zahrnovat Vaše přání a následně proběhne samotná realizace,“ uvedla čáslavská radnice po oficiálním konci hlasování.

Pro zachování zahrádek hlasovalo necelých pětačtyřicet procent respondentů. Nejeden z nic dokonce vyjádřil názor, že park do lokality jen přitáhne nepřizpůsobivé občany. „Chceme zachovat zahrádky, je to naše radost, někteří je tam mají mnoho let. Park bude sloužit akorát feťákům a cikánům, jako jiné parky v Čáslavi. Jsou tam ovocné stromy, nenahraditelné,“ uvedl v anketě jeden z respondentů.

A nebyl jediný. „Zahrádky bych zanechala, v této lokalitě bydlí příliš mnoho romských občanů, co už teď dělají nepořádek v ulicích, schází se na nádraží a v přilehlých ulicích. Park by byl jejich revír,“ uvedl další respondent s tím, že zahrádky ve vnitrobloku mají pro lidi, kteří tam bydlí, svůj význam a navíc jsou stále udržované.