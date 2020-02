V areálu bývalých kasáren začala výstavba nových bytů za 110 milionů

/VIZUALIZACE/ V areálu bývalých kasáren Prokopa Holého začala výstavba dvou bytových domů. Zadavatelem investice za 110 milionů korun je město Čáslav. Hrubá stavba by měla být hotova do podzimu, noví majitelé by se do svých budoucích domovů měli stěhovat v příštím roce.

Vizualizace dvou nových bytových domů v areálu bývalých kasáren v Čáslavi. | Foto: VM Projekt

„Projekt je součástí celkové proměny areálu bývalých kasáren. Jedná se o typický příklad, jak z původního brownfieldu vytvořit novou městskou čtvrť. Tato rezidenční zakázka je pro nás výjimečná tím, že zadavatelem je přímo město Čáslav a ne soukromý investor,“ uvedl předseda představenstva zhotovitelské firmy Trigema Building Petr Bělina. Ve dvou pětipodlažních bytových domech vznikne 34 bytů ve velikosti od 2+kk do 4+kk. Součástí obou budov budou také garážová stání umístěná v suterénu. Kromě výstavby bytových domů je součástí stavby i úprava okolního prostoru, včetně komunikací a terénních a sadových úprav. Z areálu bývalých čáslavských kasáren tak postupně mizí budovy a výrobní haly, které byly v minulosti využívány armádou. Do budoucna by zde mohly vyrůst i další bytové a zároveň i obchodní a volnočasové plochy. Čáslavští zastupitelé si změnili jednací řád Přečíst článek › „Partnerem města jsme se stali díky tomu, že jsme ve veřejné soutěži splnili požadovaná kritéria a předložili ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Pro místní střední odbornou školu a učiliště zde již navíc dokončujeme zateplení a rekonstrukci jejich objektů,“ poznamenal Radim Šponar, obchodní ředitel Trigema Building. Způsob prodeje bytů měli na stole také čáslavští zastupitelé na svém únorovém zasedání. „Zájemce smí podat přihlášku maximálně na dva byty, koupit může jen jeden byt. Pořadí zájemců určuje los, nikoliv tedy licitace. Podmínkou pro účast v losování je složení jistoty dvaceti tisíc korun na byt,“ shrnul místostarosta města Martin Horský (Čáslav pro všechny). Dále je v navrženém systému nastíněn také harmonogram, kterým se mají řídit postupné platby zájemců o byt. Například do 15 dnů od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mají příští majitelé nových bytů složit prvních 20 procent stanovené ceny bytu. Další splátka kupní ceny ve výši 70 procent bude pak splatná do 15 dnů od dokončení hrubé stavby a třetí, poslední suma ve výši 10 procent, má být uhrazena do deseti dnů od podpisu kupní smlouvy. Oddělení paliativní péče v Kutné Hoře slaví roční narozeniny Přečíst článek › Nejmenší byt vychází na 1,96 milionu korun s dispozicí 2+kk, nejdražší byt 4+kk s terasou, s parkovacím stáním a velkým sklepem pak vyjde na a 5,721 milionu korun. Byty v přízemí budou mít navíc pro své majitele výhodu předzahrádek. Opoziční zastupitel Jaromír Strnad (ČSSD) se v diskusi pozastavil nad způsobem výpočtu konečné částky, kterou chce město od zájemců získat a která mu připadá nadsazená. Místostarosta ale vysvětlil, že cena zahrnuje vysoutěženou cenu, od které byla odečtena cena komunikací, veřejného osvětlení a chodníků, které nejsou v ceně bytů rozpuštěny. „Do konečné ceny pak byla ještě zahrnuta rezerva ze stavební části, a to ve výši 10 procent na případné vícepráce. Strnad se zajímal i o osud případného přebytku ve chvíli, kdy na vícepráce nebude využita celá započítaná suma. „Pokud nějaké peníze zůstanou, budou určitým malým příjmem města,“ vysvětlil Martin Horský a doplnil, že si město peníze samozřejmě nenechá a použije je pro všechny občany. Člen městské rady Jiří Honzíček doplnil, že částku na vícepráce je nutné započítat do ceny bytů již na počátku hlavně vzhledem k tomu, že bude většina kupujících nové byty hradit pomocí úvěrů, které se budou sjednávat ještě před ukončením výstavby. Úsekový radar chtějí i na Kaňku, na malínském se zvýšil sazebník pokut Přečíst článek › VIDEO: Na železničním koridoru se dělníci prokopali kopcem Deboreč Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu