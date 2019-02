Jaké budou podmínky prodeje již ve čtvrtém kole výběrového řízení, vedení města zatím nespecifikovalo. Jasné je jen to, že město bude muset jít zřejmě znovu s cenou dolů. Ta byla v prvním kole loni v lednu na základě znaleckých posudků stanovena na 7,5 milionu korun, budovu se ale stále nedaří prodat.

„Nezrušili jsem záměr budovu prodat, ale chceme rozšířit záměr prodeje z hlediska komunitního nebo sociálního. Musíme se také dohodnout, jestli znovu snížíme cenu objektu,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO).

Záměr prodeje nyní zpracovává kutnohorský odbor správy majetku. „Usnesení jsme zrušili kvůli tomu, že záměr prodeje byl velmi úzký a cena vysoká. Tím se objekt stal v podstatě neprodejným,“ doplnil místostarosta Vít Šnajdr (Piráti).

Kdy by mělo být další kolo vyhlášeno zatím jasné není, město ale bude usilovat o to, aby to bylo co nejdříve.

Dříve, než si město nechalo vypracovat posudek a rozhodlo se budovu i s pozemky prodat ve výběrovém řízení, měla o koupi zájem Kateřina Daczická (ODS). Za objekt, ve kterém chtěla vybudovat dům pro seniory, chtěla zaplatit pět milionů korun.