V Čáslavi je letošní voličská účast nadprůměrná

Čáslav /FOTOGALERIE/ - Také v Čáslavi se v pátek ve 14 hodin otevřely volební místnosti. Voliči tak mají možnost rozhodnout o novém obsazení městských a obecních zastupitelstev. My jsme navštivili největší volební okrsek, kterým je okrsek číslo 1 na Střední průmyslové škole.

Podle předsedy volební komise pana Ondřeje Korábka je letošní voličská účast nadprůměrná.



Je vidět, že se zvyšuje zájem lidí o život ve městě, a to u všech věkových skupin. Tu starší reprezentuje Jaroslav Hejda, který se pochlubil: „Ještě nikdy jsem nevynechal žádné volby." Za mladší promluvil Tomáš Havlíček: „Jít volit považuji za samozřejmost."



Komunální volby budou pokračovat v sobotu 6. října do 14 hodin. Předběžné výsledky voleb budou známy během noci ze soboty na neděli, konečné výsledky v neděli ráno. Je vidět, že voliči nejsou lhostejní k řízení města, nadpůměrná účast v Čáslavi to potvrzuje.