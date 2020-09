Kameny budou instalovány před domem v ulici 28. října čp. 490 díky společnému úsilí Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové a Města Čáslav. Původně plánovaný termín instalace 2. září byl posunut na 6. září kvůli nepřítomnosti Güntera Demniga při vlastní instalaci v důsledku preventivních opatření proti šíření koronaviru.

Rodina Eisnerových bydlela v ulici 28. října čp. 490 v Čáslavi, kde byla i ordinace doktora Eisnera, která byla však zanedlouho po vzniku Protektorátu Čechy a Morava uzavřena vzhledem k původu pana Eisnera. Eisnerovi měli tři děti.

V době, kdy začala platit přísná pravidla pro židovské obyvatele, paní Eisnerová onemocněla a na následky nemoci zemřela. Doktora Eisnera posléze zatklo gestapo a byl odvezen do Terezína, kde později také tragicky zemřel. Děti pak byly v péči prarodičů do roku 1942, kdy byly deportovány do Terezína a dále do některého z vyhlazovacích táborů.

Kameny zmizelých za rodinu Eisnerovu jsou v Čáslavi první položené Stolpersteine. Nadační fond dr. Dagmar Lieblové ve spolupráci s městem Čáslav tak chtějí uctít památku rodiny židovského původu, která se jako většina členů židovské komunity do Čáslavi po druhé světové válce již nevrátila.

První kameny zmizelých byly na Kutnohorsku položeny na začátku srpna roku 2016 za účasti Güntera Demniga, který všech dvacet osm kamenů v Kutné Hoře osobně položil. Akce se tehdy rovněž zúčastnila poslední žijící členka předválečné Židovské obce v Kutné Hoře Dagmar Lieblová. Zemřela v březnu roku 2018.

V evropských zemích je Stolpersteinů instalováno přes padesát tisíc, v České republice jsou již položeny kromě Prahy například v Kolíně, Brně, Ostravě nebo v Olomouci.