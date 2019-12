Zákaz používání zábavní pyrotechniky rovněž neplatí pro pořádání městského ohňostroje městem Čáslav.

„Vyhláška zakazuje používání zábavní pyrotechniky mimo části F1, to jsou prskavky a věci malého charakteru,“ uvedl místostarosta Čáslavi Martin Horský (Čáslav pro všechny). „Vyhláška má okamžitou platnost. Ze široké komunikace vzešlo, že náš městský ohňostroj je kvitovaný. Lidem nejvíce vadí neřízená střelba, která se děje,“ vysvětlil důvody pro přijetí vyhlášky Horský. Na jejím schválení se zastupitelé shodli jednomyslně.

Stejně jako v Kutné Hoře, kde o vyhlášce radní jednali, ale nakonec ji smetli ze stolu, si je vedení Čáslavi vědomo komplikací při její vymáhání. „My Jsme si vědomi, že vyhláška je velmi těžko vymahatelná. Bereme to ale jako vzkaz našim občanům. Buďte k sobě ohleduplní. Vnímejte to, že tady nebydlíte sami,“ dodal Horský. Na dodržování vyhlášky bude ve městě dohlížet městská policie, která je pro to ustanovena přímo ve vyhlášce.