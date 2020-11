Spolu s kolegy se střídají ve dvanáctihodinových směnách, provádí zejména pomocné a obslužné činnosti nutné pro poskytování ošetřovatelské péče a podílejí se na převozu pacientů a biologického materiálu. "Je rozdíl o podmínkách v nemocnicích pouze číst ve zprávách a pak to vše zažít na vlastní kůži," uvedl praporčík Roman H.

Praporčíkova slova doplnil jeho kolega rotmistr Jakub S.: "Skočili jsme do toho hned rovnýma nohama a zaučovali jsme se za pochodu. Zdravotnický personál pracuje na hranicích svých možností a řekl bych, že mnohdy i za těmito hranicemi."

Jeho kolega ještě dodal: "Všem, kteří nazývají covid-19 chřipečkou, doporučuji, aby se přihlásili jako dobrovolníci do některé z nemocnic na výpomoc."

Na situaci v nemocnici reagovali i jejich kolegové z 212. taktické letky a uspořádali mezi sebou sbírku na podporu zdravotníků v první linii. Za vybrané peníze nakoupili a dopravili do čáslavské nemocnice občerstvení pro zdravotnický personál. "Je to to nejmenší, co pro zdravotníky můžeme udělat," uvedl zástupce velitele 212. taktické letky Martin J.

Za čáslavskou nemocnici si dar převzal a jménem zdravotníků poděkoval její provozní ředitel Petr Prchal.