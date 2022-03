V čele kutnohorské nemocnice už nebude ředitel, ale vedoucí. Avšak až později

Kdo nyní šéfuje kutnohorské nemocnici? Vlastně nikdo – a tak by to mělo ještě čtvrt roku zůstat. Plyne to z vyjádření náměstka hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavla Pavlíka (ODS) na pondělním jednání krajských zastupitelů.

Areál Nemocnice v Kutné Hoře. | Foto: DENÍK/Hana Kratochvílová

Kutnohorská nemocnice je součástí struktur Oblastní nemocnice Kolín, jež funguje jako akciová společnost ve stoprocentním vlastnictví kraje. Zhruba za tři měsíce, podle Pavlíkových slov do poloviny roku, by měl být vybrán a jmenován nový vedoucí odloučeného pracoviště v Kutné Hoře – nikoli již tedy ředitel nemocnice, jak se šéfovská pozice tradičně označovala v minulosti. Jmenování bude věcí orgánů kolínské akciové společnosti. Ředitel kutnohorské nemocnice byl odvolán z funkce uprostřed vrcholící pandemie „Nyní není vedoucí nikdo; komunikuje se napřímo,“ uvedl Pavlík k současnému stavu: určeného šéfa aktuálně nemocnice nemá. To však podle slov náměstka hejtmanky neznamená, že by nemocniční oddělení v Kutné Hoře žila vlastním životem a nikdo je nevedl: jednotlivé primariáty jsou podřízeny kolínské nemocnici. Zkušenosti prý ukazují, že to takto funguje dobře. Budoucí plány kraje s kutnohorskou nemocnicí Pavlík shrnul stručně: „Zachovat strukturu péče tak, jak byla nastavena v roce 2019.“