V Církvici se převrátil nafukovací hrad. Pět dětí se zranilo

Svářeči, řezači plamenem a páječi Palič. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17500 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce, • dělení materiálu plamenem, , Požadujeme, • vzdělání technického směru, • orientace ve výkresové dokumentaci, • základní znalost na PC, • paličský kurz, VZV a jeřábnický průkaz výhodou, ale není nutný, • pečlivost, pracovitost, dobrý zrak, spolehlivost, • časová flexibilita, • komunikativnost, • schopnost umět se rychle rozhodovat, , Nabízíme, • Příspěvek na stravné – závodní stravování, • Příspěvek na ubytování / dopravu, • Příspěvek na životní pojištění, • Kompletní zaškolení do práce, • Podpora profesního růstu, • Práce na HPP (37,5 hod / týden) – ranní směna, • 13. a 14. plat (v závislosti na plnění cílů), • Týden dovolené navíc, , Nástup možný ihned. Pracoviště: Wikov sázavan s.r.o., Okružní, č.p. 600, 285 22 Zruč nad Sázavou 1. Informace: Petra Vaňkátová, +420 720 958 275.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Traktorista a obsluha 23 000 Kč

Traktoristé a obsluha zemědělských strojů Traktorista - strojník zemědělských strojů. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Zemědělská společnost PIAS Suchdol, a.s. se sídlem v Dobřeni č.p.94, 284 01 Kutná Hora, hledá zájemce na pracovní pozici Traktorista - strojník zemědělských strojů. , Požadujeme minimálně SOU, řidičský průkaz sk. T, výhodou sk. C, samostatnost, zodpovědnost a časovou flexibilitu., Nabízíme nástupní mzdu dle schopností a praxe od 23.000 Kč/měs., 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění., Nástup dle dohody., Životopisy na e-mail: tepla@piassuchdol.cz, tel. 327 536 475. Pracoviště: Pias suchdol, a.s., 284 01 Kutná Hora 1. Informace: Marie Teplá, +420 327 536 475.