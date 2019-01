Kutnohorsko /ANKETA, INFOGRAFIKA/ - Divadla pomalu ukončují sezonu a připravují se na letní pauzu. Nikdy v nich ale není úplně zavřeno. Často jejich vedení využívá volné dny k opravám a údržbě.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Ani v kutnohorském Tylově divadle to není jinak. Tomu zbývá pouze jedno představení, které je na programu zítra. Poté se již dveře divadla zavřou. „V létě přijdou na řadu běžné úpravy a samozřejmě se budeme připravovat na další sezonu," uvedla ředitelka divadla Veronika Lebedová. Divadlo se opět otevře 9. září. V Tylově divadle ji otevře představení Vzpomínky zůstanou v hlavních rolích se Zlatou Adamovskou a Petrem Štěpánkem.

V Dusíkově divadle v Čáslavi už sezona dokonce skončila a v příštích měsících zde bude velice živo. Bude totiž třetí etapou pokračovat dlouhodobá rekonstrukce historické budovy. Mělo by být dokončeno statické zajištění stavby. Dojde taktéž k sanaci vlhkosti obvodového zdiva a v plánů je i výměna oken či repase vchodových dveří. Náklady, které platí město, vyjdou na 11,5 milionu korun. Práce budou probíhat do září. Třetí etapa by měla být dokončena v roce 2019, kdy bude slavit Dusíkovo divadlo 150 let od založení. „Byli bychom rádi, aby se divadlo představilo při této příležitosti již v novém kabátě," řekla jednatelka Dusíkova divadla Eva Albrechtová.

Kliknutím infografiku zvětšíte.

Milovníci divadla na Kutnohorsku ale v létě nebudou bez možností. Po loňských pozitivních diváckých ohlasech se herci kutnohorského Ochotnického spolku Tyl a Tylovy herecké školy vrátí na nádvoří Vlašského dvora, kde poslední červencový víkend uvedou ve třech reprízách divadelní inscenaci Strašidlo cantervillské. Chybět nebude ani srpnový TyjátrFest na Kaňku, který bude mít pořadové číslo 18. „Čtyři dny divadla, muziky, zábavy, tance, filmů, výtvarného a dalšího umění budou od 17. do 20.srpna dokonalým koktejlem zábavy pro všechny generace," uvedl pořadatel Václav Veselý.

Prázdniny čekají i divadla na sousedních okresech. Budova Městského divadla Na Poště v Benešově je dlouhodobě v neutěšeném stavu a město plánuje její opravu. Ty nejnutnější zásahy by měly přijít na řadu již v příštích týdnech. Zdejší diváci se ale mohou těšit na venkovní letní divadelní festival. Kolínské divadlo nyní čekají jen drobné úpravy. Ty větší, při kterých vznikne bezbariérový vstup, přijdou příští rok.