K opatření nepřistoupila z bezpečnostních důvodů jako ostatní objekty, ale rozhodla se k tomuto kroku přistoupit především z důvodu piety v obou památkách. A to i přesto, že rozsáhlou opravu kostnice, která postupně probíhá už několik let, financuje z vlastních zdrojů a na příjmech ze vstupného je tak defacto závislá.

Celkově už farnost do opravy kostnice investovala 45 milionů korun, jen loni to bylo téměř 10 milionů korun. „Samozřejmě se poklesu návštěvnosti trochu obáváme, ale domníváme se, že toto rozhodnutí bylo správné a doufáme, že i pro naše návštěvníky pochopitelné. Nebylo to spontánní rozhodnutí, spíše jsme vyčkávali, jak dopadne tato sezóna a po sezóně se při pohledu na Facebook, Instagram a YouTube, definitivně rozhodli i s tím vědomím, že může dojít k poklesu,“ uvedla mluvčí organizační složky sedlecké farnosti Radka Krejčí.

Podle ní na místě odpočinku až 60 tisíc zemřelých vznikaly hanlivé fotografie, nevhodné selfie portréty a návštěvníci často neváhaly s kostmi i manipulovat jen proto, aby vznikla zajímavá fotografie. „Negativním dopadem masového turismu a chování některých návštěvníků, je i publikace těchto nevhodných fotografií a videí na různých sociálních sítích. Bylo toho plni. Ty nejhorší, které jsme nalezli, jsme nechali zablokovat – kupříkladu obrácený satanský kříž, který dotyčný takto na Instagramu prodával,“ popsala Krejčí.

'Bezpečnostní' zákazy

V Příbrami platí omezení fotografování v celém objektu baziliky na Svaté Hoře. „U nás není dovolené fotografovat bez předchozího povolení a to především z důvodu zajištění bezpečnosti objektu," řekl mluvčí Svaté Hory Jan Traxler.

Podobné je to také na Mělnicku, kde úplný zákaz focení interiérů platí na zámku Mělník, fotit se smí jen ve sklepeních a na nádvořích. Zámek ve Veltrusech má naproti tomu jasně určeno, v jakých místnostech se fotit smí a v jakých ne. Ve výjimečných případech focení povoleno je, ale mimo návštěvní hodiny, aby to nerušilo ostatní a nenarušovalo provoz.

Pražský hrad

Omezení fotografování platí i v jedné z nejnavštěvovanějších památek v republice. „Úplný zákaz fotografování je zaveden ve stálých expozicích Příběh Pražského hradu, Obrazárna Pražského hradu a Svatovítský poklad. V interiérech ostatních návštěvnických objektů je fotografování regulováno prodejem fotolicence, jejíž cena se připočítává k ceně vstupenky,“ uvedl David Šebek ze správy Pražského hradu.