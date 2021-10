/FOTOGALERIE/ V Kutné Hoře na náměstí Národního odboje na domě čp. 584 byla v sobotu 2. října slavnostně odhalena pamětní deska plukovníka v. v. Jiřího Loudy, dr. h. c., který zde prožil dětství a mládí.

Z odhalení pamětní desky plukovníka Jiřího Loudy v Kutné Hoře 2. října 2021. | Foto: Adam Plavec

Jiří Louda se narodil 3. října 1920 v Kutné Hoře. Po maturitě na zdejším gymnáziu vstoupil do čs. armády a po německé okupaci odešel v létě 1939 přes Polsko do Francie. Krátce sloužil v Cizinecké legii v Alžírsku, ale po pádu Francie se dostal do Británie. Jako dělostřelec absolvoval poddůstojnickou školu a dobrovolně se přihlásil do speciálního výcviku. V letech 1942 a 1943 měl být v paraskupině Bronze vysazen do protektorátu, k čemuž však kvůli zranění nedošlo, a tak až do června 1945 působil ve Vojenské radiotelegrafické ústředně.