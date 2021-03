Testovací místo, kde se provádějí antigenní i PCR testy, má v gesci firma Citylab, na jejíchž stránkách se lze na odběr objednat.

„Vyšli jsme vstříc firmě Citylab a poskytli ji zdarma místo před zimním stadionem. Jsem rád, že se tak uleví i nemocnici a zároveň lidé nebudou na testy muset dlouho čekat. Prostor před zimním stadionem nám přišel vhodný, protože se tam dá i pohodlně zaparkovat,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO).

Termíny jsou na webu rozděleny do slotů po třech minutách. Za den zde tak můžou otestovat až 120 lidí. Testování u zimního stadionu probíhá od pondělí do pátku od 8 do 14 hodin, přičemž čas od 8 do 10 hodin je vyhrazen pro PCR testy indikovaných pacientů. Toto rozdělení je stanoveno i v systému. Důvodem je, aby se zabránilo setkání potencionálně nemocných a zdravých lidí.

V testovací „budce“ nyní pracuje Denisa spolu s partnerem Ondřejem, který školí budoucí personál. Až ho proškolí, vrátí se oba zpět do Prahy. „Samotné odběry provádí vždy zdravotníci. Další člověk, který se stará o administraci, už zdravotník být nemusí. Provádíme jak antigenní testy, tak PCR testy pro pacienty se žádankou. Testujeme i PCR samoplátce,“ doplnila Denisa.

Pokud to situace umožní, na test vezmou i člověka bez objednání. Výsledek antigenního testu se člověk dozví do patnácti minut na místě, výsledky jsou ale rozesílány i SMS zprávou. Elektronicky jsou rozesílány také výsledky PCR testů. Jejich cena pro samoplátce je 1510 korun.

Proces testování veřejnosti probíhá venku, v testovací buňce se vždy testuje jen personál.