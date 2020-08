„Je to především vzdělávací akce pro současníky, žáky, studenty i dospělé, kteří neznají naše dějiny. V průvodu se představí všichni čeští králové, kteří vládli v Českém království, nejenom v Kutné Hoře, v období středověku. Tedy počínaje Vratislavem a konče Jagellonci. A to včetně jejich manželek, milenek a následníků,“ prozradil za organizátory předseda spolku Průvod králů Jiří Brabec. Akci spolek pořádá za podpory Odboru školství Středočeského kraje.

V sobotu 19. září průvod vyjde kolem 14. hodiny ze zahrad bývalé jezuitské koleje kolem chrámu sv. Barbory a dále bude pokračovat Barborskou a Jakubskou ulicí na Palackého náměstí a odtud zpět k Vlašskému dvoru. „Cestou bude několik zastavení, na kterých se kromě představení jednotlivých dynastií, odehrají scénky, vystoupení pištců, šermířů, bubeníků a tanečníků,“ doplnil k zářijovému Průvodu králů Jiří Brabec.

Průvodcem, heroldem, celé akce bude skutečně znalá osoba, a to sám Dalimil, který bude hledat nápovědu ve své kronice. Ti, kteří navštíví třetí zářijový víkend Kutnou Horu, budou mít možnost dozvědět se navíc pikantnosti, které v jeho kronice tehdy nemohly být. Účastníky i diváky navíc bude během průvodu bavit zkušený šašek. A jak vlastně vznikl nápad uspořádat ve městě UNESCO Průvod králů? „V Českém Krumlově vždy na jaře symbolicky odemykáme sezonu, na podzim zase zamykáme. Po jedné takové akci, v jedné z krumlovských hospůdek, vznikl nápad na průvod králů. Krumlov je ale moc daleko a kde jinde jej uskutečnit, než v krásné, středověkem dýchající Kutné Hoře,“ vysvětlil Jiří Brabec a dodal, že hlavním smyslem průvodu je lidem přiblížit historii a trochu je „vzdělat“. „Lidé dnes možná znají Karla IV., jinak o našich králích mnoho nevědí, chceme jim historii přiblížit,“ doplnil Brabec.

Účastníky průvodu jsou amatérští nadšenci, vesměs ve vlastních dobových kostýmech a skupiny Křižáci, Campanello, Krumlovští pištci, Bratři z růže a další.

Na jiných podobných akcích bývá část jen jeden král či císař anebo žádný. V Kutné Hoře jich bude 19. „A to už stojí za to přijít, zakřičet sláva. A popřípadě se vyfotit a zeptat na to, jaké je to vládnout,“ uzavřel organizátor.