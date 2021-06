K dispozici jsou dámská i pánská crossová a trekingová kola, k nimž si zájemci mohou půjčit i další vybavení například helmy a svítilny, lékárničku nebo zámek. Každý, kdo si půjčí jízdní kolo, má automaticky nárok na cyklomapu Kutné Hory a okolí zdarma.

Půjčovny jsou v provozu v hlavní turistické sezoně až do září, od pondělí do neděle mezi devátou a osmnáctou hodinou. Od října pak budou otevřeny ve všedních dnech od 9 do 17 hodin a o víkendech od 10 do 16 hodin.

Zájemci si mohou jízdní kola předem rezervovat, kontakty na informační centrum i jeho pobočku naleznou na webových stránkách města. Ceny se pohybují od 220 korun na den, sazba se přitom snižuje s počtem výpůjčních dní i počtem kol. Je nezbytné počítat také se zálohou patnáct set korun za jedno kolo.

S nápadem takzvaného Kutnohorského kola přišlo místní oddělení cestovního ruchu a marketingu loni na jaře po první vlně pandemie koronaviru. Ve snaze přilákat do města i jeho okolí další návštěvníky. Radnice se proto rozhodla rozšířit jízdní park a pořídila pět nových stylových kol v černo-žlutém provedení. Ta jsou nyní dostupná v informačním centru v Kollárově ulici v historickém jádru města.