Nyní zastupitelé ještě řešili zlevnění výdajů na školku v Trebišovské získáním dotace. Ta ale prozatím ještě nebyla vypsána. Shodli se nicméně na tom, že podniknou veškeré kroky k tomu, aby se ji podařilo získat, i když bude vypsána po datu kolaudace v Trebišovské.

Mateřská škola v bývalé Organě nevznikne. Místa pro děti přitom stále chybí

Zastupitelé se jednomyslně shodli i na záměru vybudovat mateřinku ve Školní ulici a odsouhlasili neodkladné zahájení prací na předělání původního projektu azylového domu na mateřskou školu. I v tomto bodě se ale strhla ostrá diskuse, ve které se zastupitelé přeli o to, kdo dá jaký návrh či protinávrh a kdo si tak bude moci nápad se školkou ve Školní těsně před volbami připsat na konto.

„Začíná mi to připomínat frašku. Když teď přijde další protinávrh na školku ve Školní ulici jen v jiném slovosledu, tak budeme také hlasovat? Vypadá to, že se na Školní shodneme a nemusíme soutěžit, kdo s tím návrhem přišel,“ řekl zastupitel Ivo Šanc.

Přijmout všechny děti z Ukrajiny do kutnohorských školek bude velký problém

Téma mateřských škol je Kutné Hoře velmi sledované, protože město patří dlouhodobě k regionům, kde místa v mateřinkách ve velkém chybí. Podle městského architekta Petra Janoše se deficit kapacit mateřských škol v Kutné Hoře blíží stovce. „Aktuálně chybí 92 míst ve městě, není do toho započítána Církevní mateřská škola sv. Jakuba. Kutná Hora je na tom nejhůře ve středočeském kraji, nejhorší je situace v lokalitě Šipší,“ řekl Janoš.

Možností, kde by mohla vzniknout další mateřská škola, je podle něj ve městě více. „Kupříkladu nástavbou na současné mateřské školce Pohádka, na zelené louce v Sokolské ulici, kde to umožňuje územní plán, či adaptací budovy vedle soudu náměstí Národního odboje, kde by mohlo být jedno oddělení a je tam velká zahrada,“ popsal Janoš.