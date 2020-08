Stavba nového kruhového objedu v Kutné Hoře začala v pondělí 3. srpna. Zcela uzavřené tak jsou ulice Masarykova a Benešova na svém souběhu v lokalitě Na Špici. Důvodem vzniku nového kruhového objezdu je stavba hypermarketu Tesco, který bude součástí uceleného retail parku. Právě kruhová křižovatka byla pro investora podmínkou, aby mohlo nového obchodní centrum v areálu bývalé Avie vzniknout.

Uzavírka křižovatky ulic Masarykova a Benešova v Kutné Hoře kvůli výstavbě kruhového objezdu. | Foto: DENÍK/Hana Kratochvílová

Řidiče by uzavírka měla potrápit až do poloviny října, podle vedení města by se ale vše mohlo stihnout už do konce září. „Do 15. října je vydané povolení uzavírky. Podle našich informací by ale stavba mohla být hotova do konce září,“ uvedl už dříve starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO 2011).