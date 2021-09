Stavební část projektu je plánována od září 2021 do konce roku 2022.

Potřeba specializovaného policejního vzdělávání v kvalitních školících, konferenčních a výcvikových prostorech vznikla již před několika lety vlivem dynamicky se vyvíjející bezpečnostní situaci ve světě. Na tento nepříznivý vývoj musí bezpečnostní složky, a to nejenom v České republice, samozřejmě pružně a efektivně reagovat.

Novostavbou v areálu bude nový venkovní multifunkční cvičební polygon, jehož parametry by měly být srovnatelné s překážkovou dráhou využívanou v rámci NATO.

V současné etapě se jedná o rekonstrukci budov k zajištění ubytování, výcviku, školení a konferenčních prostor. Vedle budov dojde i na rekonstrukci vjezdu do areálu, úpravě zpevněných ploch, rekonstrukci oplocení, inženýrských sítí a sadovým úpravám.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.