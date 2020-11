Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora se tak připojí k výzvě České biskupské konference. Na závěr svátečního dne bude kutnohorský arciděkan Jan Uhlíř sloužit bohoslužbu v chrámu sv. Barbory, kterou bude možné sledovat prostřednictvím on-line přenosu.

Do modlitby, která potrvá 24 hodin, se může připojit kdokoli svou modlitbou z domova, z práce i z přírody. Modlitební řetězec začne v pondělí 16. listopadu v 18 hodin a potrvá do úterý 17. listopadu do 18 hodin. „K půlhodinovým službám v modlitbě je možné se zapisovat do sdílené tabulky, odkaz na ni je umístěn na webu farnosti www.khfarnost.cz. K modlitbě je samozřejmě možné se připojit i bez zapsání,“ uvedla Julie Němcová z Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora.

V 18 hodin pak bude páter Jan Uhlíř, arciděkan kutnohorské farnosti, v chrámu sv. Barbory sloužit mši svatou za svobodu a demokracii v zemi, kterou lze sledovat prostřednictvím on-line přenosu na kanálu youtube.com.

Dopis spoluobčanům

Při příležitosti nadcházejícího státního svátku 17. listopadu, Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studenstva, napsal kutnohorský arciděkan Jan Uhlíř dopis spoluobčanům, ve kterém se zamýšlí nad vnitřní svobodou každého z nás.

Zdroj: archiv Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora

Milí spoluobčané, obyvatelé Kutné Hory,

v minulých dvou letech farnost společně se studenty a učiteli kutnohorských středních škol připravovala oslavy 17. listopadu. Letos se, z pochopitelných důvodů, žádné shromáždění ani průvod k chrámu sv. Barbory konat nebude. Bude záležet na každém z nás, zda si najde čas se nad tímto svátkem zamyslet nebo zajde se svíčkou na některé z míst spojených s výročím.

Zamyslet se můžeme nejen nad historickými událostmi, ale i sami nad sebou. Žijeme sice ve svobodné společnosti, ale to ještě neznamená, že svobodní skutečně jsme. Možná jsme zajatci svých nezvládnutých emocí, hněvu, strachu, naštvanosti, ukřivděnosti. Možná jsme uvěznění v kleci nudy, zklamání, závislosti na mínění druhých. Možná si s úzkostí uvědomujeme, že jsme si příliš zvykli na životní úroveň, kterou patrně budeme muset v blízké době snižovat.

To nejhorší, co by nás však mohlo potkat, je žít v iluzi. Čím dříve se osvobodíme od falešných plánů a nereálných představ o budoucnosti, tím svobodněji a moudřeji budeme schopni rozhodovat o své přítomnosti i budoucnosti.

Velkým povzbuzením a inspirací nám mohou být mnozí vězni komunistického režimu. Mám na mysli ty, kteří přijali svůj nečekaný a nespravedlivý úděl, nepodlehli falešným zprávám a vnitřně zničujícím nadějím, navazovali nová přátelství, využívali čas k modlitbě, přemýšlení i vzdělávání. Chránili svá srdce před sžírající nenávistí a pocitem křivdy. Dodržovali v cele pevný řád, který je chránil před nudou, ale i před pohodlností ducha. Velkou posilou jim bylo vědomí podpory jejich blízkých a naděje, že vše jednou skončí.

Máme výhodu, že nás neomezuje vnější moc, ale „pouze“ nemoc. Není to zloba a lidské bezpráví, které nás uvěznily, ale pandemie, jaké se v dějinách čas od času objevují. Přesto i my musíme hledat nový řád každodenního života, radosti i způsoby prožívání vztahů, abychom tuto dobu nejen přežili, ale s užitkem prožili a stali se vnitřně silnějšími a svobodnějšími.

Přeji nám všem, abychom v této výzvě obstáli. A i když se letos nemůžeme sejít na náměstí ani v kostele, dovoluji si vás pozvat alespoň k virtuálnímu setkání. V úterý 17. listopadu, o svátku svobody a demokracie, se budu od 18:00 při mši svaté v chrámu sv. Barbory modlit za naši vlast a vnitřní svobodu nás všech. Můžete se ke mně přidat prostřednictvím online přenosu.

Všem vám žehnám

P. Jan Uhlíř