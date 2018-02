V kutnohorské nemocnici zrušili zákaz návštěv

Doprava a logistika - Doprava a logistika Skladník18 000 Kč

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků Skladník/skladnice. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč. Volných pracovních míst: 18. Poznámka: Místo výkonu práce Kutná Hora., Co u nás získáte?, Stabilní práci a stálý příjem., Teplé obědy/večeře za 22,– Kč v naší jídelně (česká i mezinárodní kuchyně!)., 3000,– ročně na benefity (Jděte do kina, zaplaťte v lékárně, přihlaste se na jazykový kurz, a nebo si vyberte něco úplně jiného…)., 5 týdnů dovolené., , Co bude Vaší prací?, Příjem a výdej materiálu., Obsluha manipulační techniky - paletový vozík., Inventury materiálu., Práce se skenerem., , Řekli jste si, že to neumíte? Nevadí! My Vás to naučíme, stačí jen chtít!, , Co byste měli nabídnout VY?, Schopnost zacházet se skenerem., Chuť do práce a časovou flexibilitu (pracujeme na 3směnný provoz – 8h směny)., Odpovědnost, spolehlivost, týmové chování., A pokud máte předchozí zkušenosti ze skladu, máte výhodu!, , Co ještě můžete získat?, Mobilní tarify za velmi výhodné ceny pro Vás i Vaše blízké (Třeba neomezené volání a 10GB dat za skvělou cenu)., Podporu fit života – Foxconn Fitness (vstup zdarma), Multisport program (příspěvek na fitko, plavání nebo třeba saunu…)., Další vzdělávání (např. odborné kurzy, kurzy práce na PC, kurz focení, a další)., Slevy u obchodníků (Cestujte pohodlně a levněji s LeoExpress, nakupte elektroniku se slevou, a další…)., 6.000,– ročněpříspěvek na penzijní připojištění., Prémii za doporučení nového zaměstnance 10 000 Kč. Pracoviště: Jusda europe s.r.o. - provozovna kutná hora, 284 01 Kutná Hora 1. Informace: , .