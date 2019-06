V malešovské školce vládne rodinná atmosféra

Malešov - Mateřskou školu v Malešově navštěvuje padesát dětí z Malešova a blízkého okolí. Jsou rozděleny do dvou tříd, na mladší Houbičky a starší Housenky. „Snažíme se o rodinný typ školky, kde se mohou do dění velkou měrou zapojit rodiče. Ve spolupráci s nimi pořádáme každoročně pro veřejnost Vánoční jarmark, někteří rodiče přichází do školky představit svá povolání, jiní nás zvou na exkurze na své pracoviště,“ prozradila Miroslava Štěpánovská, zástupkyně ředitelky.

Děti v Mateřské škole v Malešově: třída starších dětí - Housenky. | Foto: Tomáš Horák

Školka se v letošním roce navíc zapojila do projektu Celé Česko čte dětem. Při příležitosti Dne rodiny pořádali oslavu. „Spolupracujeme s místní základní školou i knihovnou, Policií České republiky, záchrankou i hasiči. Pravidelně navštěvujeme Stáj Rozárka na Bykáni, sportovní areálU Starého rybníka ve Zbraslavicích i dopravní hřiště v Kutné Hoře," nastínila rozmanitost programu pro děti zástupkyně. Děti v MŠ v Malešově: třída mladších dětí - Houbičky. Foto: Tomáš Horák To ale není vše, děti se pokaždé těší na návštěvu zábavního parku Heroland v Březové, několikrát ročně školku navštěvuje školku Divadélko Kůzle. „Nezapomínáme ani na historii. Seznamujeme děti s památkami v Malešově i Kutné Hoře. V duchu středověké slavnosti se nese i závěrečné pasování předškoláků na školáky," zakončila Miroslava Štěpánovská.

Autor: Marie Michaleová