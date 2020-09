/FOTOGALERIE/ Městští zastupitelé v Kutné Hoře zrušili na doporučení radních podmínky stanovené pro prodej bývalé základní školy v Malíně. V objektu z počátku 20. století tak dům pro seniory zřejmě nevznikne. Chátrající budovu s pozemkem se nepodařilo prodat v průběhu posledních dvou let v celkem šesti výběrových řízeních a to i přesto, že šlo město postupně s cenou dolů. Ta se nakonec zastavila na částce přesahující 5 milionů korun a zřejmě ani ona nebude konečnou cifrou.

Budova bývalé základní školy v Malíně. | Foto: Tomáš Hájek

„Už šestkrát bylo vyhlášeno výběrové řízení, buď se nepřihlásil nikdo, nebo se přihlásil a nepřistoupil na stanovené podmínky ve chvíli, kde se seznámil se stavem objektu. Rádi bychom proto podmínky rozvolnili, protože máme zájemce, který by v bývalé škole chtěl vybudovat byty na pronájem. Samozřejmě bude řádně vyhlášeno výběrové řízení,“ uvedl ještě před jednáním starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO) s tím, že tento konkrétní zájemce by zachoval původní ráz budovy – ať už se týče architektury či výšky stropů a dalších prvků. Jednat se má o klasické byty, nájemníci by měli mít k dispozici také parkoviště.