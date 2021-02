„Senioři se mohou na očkování registrovat kdekoliv, někteří tak mohou dostat vakcínu třeba v Praze. O tom, kam přesně se čáslavští senioři na očkování registrují, bohužel přehled nemáme,“ uvedl místostarosta Čáslavi Martin Horský.

Podle ředitele čáslavské nemocnice Rudolfa Bubly probíhá očkování seniorů v hale transfúzní stanice, očkovat by se mělo také o víkendu.

První dávky vakcíny společnosti Moderna pro seniory starší 80 let má k dispozici také Nemocnice Kutná Hora. Nikdo ze seniorů se ale zatím nepřihlásil. „Máme otevřený kalendář pro 60 míst, v pondělí se ale ještě v systému nedalo rezervovat. Dnes už by to mělo fungovat, termíny jsou otevřené na středu a čtvrtek,“ uvedl ředitel Nemocnice Kutná Hora Petr Geřábek.

Nemocnice má podle něj k dispozici 100 dávek vakcíny. „Uvolnili jsem ale zatím jen 60 míst, abychom měli i na druhou dávku očkování. Jakmile obdržíme další vakcíny, uvolníme nová místa v centrálním rezervačním systému,“ doplnil ředitel. Očkovací místnost je k dispozici v suterénu rehabilitace kutnohorské nemocnice, kde vznikla úpravou dvou ordinací.

Zároveň začaly i přípravy na otevření takzvaného velkokapacitního očkovacího centra. V rámci středních Čech by v každém okresním městě mělo fungovat nejméně jedno. V Kutné Hoře to bude v areálu Galerie Středočeského kraje (GASK).

Počítá se s tím, že než bude k dispozici nově vznikající kongresové centrum, začne se očkovat ve Štábním domku v zahradách bývalé jezuitské koleje. „Pracujeme na tom, už jsem se tam byl podívat, řešíme organizaci s hygienou a vedením galerie,“ uvedl Geřábek. S očkováním by se tady podle všeho mohlo začít už v březnu.

S očkováním seniorů se začalo také v Oblastní nemocnici v Kolíně, kam v pondělí 8. února dorazily vakcíny společnosti AstraZeneca. Kromě toho má nemocnice k dispozici také vakcíny Moderna a Pfizer, které vyžadují uskladnění ve speciálních mrazácích při teplotě mínus 70 °C. Ty kolínská nemocnice vlastní, proto také funguje jako distribuční centrum pro celý kraj. Kromě toho provozuje vlastní očkovací centrum v pavilonu „U“, bývalé svobodárně.