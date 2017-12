Můžete hlasovat pro nejlepší dětský nápad na zlepšení školy ve Zruči

Zruč nad Sázavou – Jak by měla vypadat škola, do které se děti těší? Co by v ní nemělo chybět? Co by se dalo vylepšit? Soutěž Lepší místo ve škole ve Zruči nad Sázavou je právě ve fázi hlasování. Veřejnost může až do neděle 17. prosince posílat své hlasy a podílet se tak na vylepšení zručské základní školy.

Ještě dnes můžete hlasovat pro nejlepší dětský nápad na zlepšení školy ve Zruči.Foto: Lepší místo

Žáci dvou tříd mezi sebou soutěží o 20 tisíc korun na nejlepší nápad, jehož realizaci finančně podpoří město Zruč nad Sázavou. Organizátorem projektu je Lepší místo. Hlasovat můžete ZDE.



Cesta za skleníkem nebo Relax point? Dva z vybraných nápadů, které postupují do finále soutěže o nejlepší nápad na zlepšení základní školy. Přes aplikaci Lepší místo dorazilo od žáků ze školy celkem 19 různých podnětů, do finále postoupily čtyři vybrané nápady. ČTĚTE TAKÉ: Vánoční koncert zaplnil kostel ve Vavřinci Studenti postupně procházejí několika fázemi projektu. Učí se vnímat své okolí a přemýšlet o něm v nové perspektivě. Kladou si otázku, jak by mohli prostor, ve kterém se pohybují, zlepšit. „V tuto chvíli týmy z obou tříd zpracovávají vybrané nápady do PPT prezentací, jejichž cílem je samozřejmě zaujmout veřejnost i porotu a vyhrát. Důležitou součástí projektu je ale to, že žáci procházejí celým projektovým procesem a získávají nové dovednosti pro budoucí úspěšné studium a kariéru, např. schopnost týmové spolupráce, vypracování rámcového rozpočtu nebo prezentace projektu,“ doplnila Michaela Kubíčková z Lepšího místa.



Veřejná finální prezentace se uskuteční před nezávislou porotou ve čtvrtek 1. února v sále Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou. Na základě veřejného hlasování a hlasování poroty pak bude vyhodnocen nejlepší nápad, který získá 20 tisíc korun na realizaci. ČTĚTE TAKÉ: OBRAZEM: Tylova herecká škola odehrála reprízu hry Když se zhasne ČTĚTE TAKÉ: OBRAZEM: Cantica potěšila posluchače v kostele Panny Marie Na Náměti

Autor: Redakce