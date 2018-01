V Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Archa uspořádali den otevřených dvěří

Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - Projektový den a den otevřených dveří se konal ve čtvrtek 25.1 ledna v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Archa. Bylo to do roka a do dne od otevření této provozovny, která byla loni po třech letech přemístěna z ubytovny Lorec do centra města. Lidé tak měli možnost vidět, co všechno se za rok 2017 v klubu dělo.

Projekt pojmenovaný „Lačho ďives, těší nás!", vznikl v návaznosti na kurz finanční gramotnosti připravený Českou asociací streetwork a Nadací Jistota Komerční banky, který v klubu se v roce 2017 konal. Projekt „Lačho ďives, těší nás!" sledoval dvě hlavní linie. Jedna se snažila odpovědět na otázky o identitě, které nám kladou naši romští klienti v NZDM Archa a druhá měla ambici přiblížit širší veřejnosti na malém městě historii Romů a ukázat, co všechno nízkoprahový klub dělá. Informace a inspiraci jsme načerpali ve spolupráci s Romským muzeem v Brně. Naši klienti představili pomocí bannerů putovní výstavy nazvané „Příběh Romů" historii Romů, tradiční řemesla, hudbu a připravili ochutnávku romských jídel. V klubu jsme také vystavili šperky, které děti vyráběly ve workshopu nazvaném Výroba tradičního romského šperku. Děti měly možnost seznámit se s vlastní historií a získaly kompetence naučit se něco zorganizovat a hospodařit s konkrétním rozpočtem, což vedlo k utvrzení znalostí a dovedností získaných v kurzu finanční gramotnosti. Vznikl také týdenní kalendář s fotografiemi z projektu, doplněný o romskou historii, recepty a malý romsko-český slovníček. Na projektový den a den otevřených dveří naši klienti pozvali především spolužáky ze Základní a praktické školy na Náměti v Kutné Hoře, pro které program připravili. Navštívilo nás celkem šest tříd s pedagogickým doprovodem. Zájem o výstavu měla také řada rodičů a příbuzných některých našich dětí a podívat se přišli i mladší klienti, kteří se projektu přímo neúčastnili. Celá akce proběhla k velké spokojenosti naší i našich klientů a podle ohlasů se líbila i ostatním návštěvníkům.



Alžběta Brychtová, vedoucí NZDM Archa

Autor: Redakce