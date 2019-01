Potěhy- K zateplení dvou pavilonů základní školy v Potěhách by mohlo dojít už letos. Podmínkou je ale získání peněz v rámci dotačního titulu.

„Dotaci ještě získanou nemáme. V tuto chvíli o ni máme zažádáno. Šance na její získání jsou, ale definitivní rozhodnutí padne až na konci května," uvedl starosta obce Karel Novotný.

Pokud by se obci dotaci na projekt nazvaný „Zateplení ZŠ Potěhy" získat podařilo, práce by musely začít co nejdříve, neboť jednou z podmínek získání finančních prostředků je dokončení prací do konce tohoto roku.

Když by šlo všechno podle ideálního scénáře, mohlo by se začít po uskutečněném výběrovém řízení v průběhu letních prázdnin.

Provoz školy by během úprav neměl být omezen. „Nejprve by se do konce srpna vyměnila okna, potom by se zateplovalo. Také počítáme s rekonstrukcí střechy," dodal starosta obce k plánovaným úpravám.