"Přímo u mě si nikdo nestěžoval, ale často jsme různě slýchali, že se říká, že je v naší jídelně špatné jídlo," vysvětluje pohnutky k uspořádání akce ředitelka školy Renata Novotná. Rozhodla se tedy pozvat rodiče i vedení města do jídelny na večeři, aby si udělali vlastní obrázek. Na žákovském parlamentu vedení školy nabídlo, aby se k akci přidali i žáci - a 8. třída se přihlásila, že by měla chuť zúčastnit se coby obsluha.

Píše se půlka listopadu a jídelna se rychle plní hosty. Nabízí se menu stejné jako měly děti ten den v poledne, tedy hovězí vývar s játrovými knedlíčky, svíčková se špaldovými knedlíky a domácí tvaroh s ovocem a čokoládou. Záhy začnou sálem kroužit osmáci oblečení z velké části v černobílém "číšnickém". Rodiče zvedají mobily a fotí si se svými ratolestmi selfíčka, popřípadě dokumentují vzhled načančaných pokrmů. Setkání využívá i vedoucí jídelny Martina Převrátilová k malé osvětě. "Je daný rozpis minimálního počtu určitých potravin, který musí každá jídelna za měsíc splnit," vysvětluje rodičům s tím, že například ryba musí přijít na talíř minimálně dvakrát měsíčně, luštěniny nejméně třikrát. Knedlíky maximálně dvakrát a stejně tak sladké pokrmy. "Důsledně se vyhýbáme polotovarům," dodává Převrátilová.

V Suchdole shodou okolností zrovna startuje nový kroužek taekwonda, a tak se škola s trenérem domluvili, že v duchu hesla "v zdravém těle zdravý duch" předvede skupinka cvičenek v jídelně ukázku. Netrvá dlouho a vzduch rozvíří výkopy a poskoky. Rodiče i děti ji se zájem shlédnou a pak už skupina učitelů, rodičů a sourozenců dnešních číšníků a číšnic pustí do druhého menu, které jídelna na dnešek připravila. Tedy do dýňové polévky, kuřecího závitku s kuskusem a domácího perníku. U večeře je prostor i pro neformální popovídání. Ředitelka poctivě obchází všechny stoly, ptá se, jak lidem chutná, dává příležitost zeptat se i na něco jiného.

Nad plnými talíři se nově poznávají i někteří dospělí, kteří se předtím znali jen letmo. Třeba maminka Mirka, která má dceru na škole teprve krátce, nejprve říká, že o žádných jiných akcích, které by zdejším rodičům umožnily poznat se, neví. Záhy ji ale z omylu vyvádí Dáša, její dnešní sousedka, že pravidelných akcí je na suchdolské základce vícero. Tradičně se odehrává například variace na školní akademii, takzvané Sukohraní, školní plesy či vánoční koncerty v místních kostelech. "Lidé napečou, uvaří se punč a zazpívají děti ze školy. Bývalo to před covidem fajn, tak snad to letos zas proběhne," vypráví nadšeně Dáša. Oblíbený je prý i turistický pochod, pro který děti vyznačí vždy dvě trasy, jednu pro pěší a druhou pro cyklisty. V sobotu se pak okruh obchází a jednotlivé třídy mezi sebou soupeří, ze které se zúčastní víc žáků. Třeba se na příštím turisťáku Dáša s Mirkou potkají.

Osmáci si setkání také užili. "Jsem ráda, že jsem na nikoho nic nevylila," směje se jedna z dívek. "Je to sranda, dělat prostě něco nevšedního spolu, máme nový zážitek," shodují se spolužáci. S povděkem akci kvituje i maminka Kateřina. "Školy by se měly víc otvírat, aby se rodiče a učitelé víc poznali, pomáhá to budovat důvěru," říká. V Suchdole zřejmě příležitosti budou. "Podobnou akci chceme pořádat dvakrát ročně, ale také si můžeme třeba společně opéct buřty, abychom se s rodiči vídali i jinak než jen ve škole," dodává Novotná. A jak dopadla jídelna? Mezi dotazovanými rodiči se jídlo setkává převážně s úspěchem. "Z debat vyplynulo, že by někteří rodiče rádi měli výběr ze dvou jídel," uzavírá ředitelka Renata Novotná s tím, že to zkusí zařídit alespoň na dva dny v týdnu.

Lucie Römer