„Na jednání zastupitelů padlo několik návrhů, co by v bývalé sýpce mohlo vzniknout, od galerie a muzea až po pivovar,“ uvedl uhlířskojanovický radní Vladislav Filip s tím, že definitivně rozhodnuto ještě nebylo.

Město má areál ve vlastnictví zhruba patnáct let a současné vedení by v něm rádo vybudovalo také sportovní halu. Náklady na její výstavbu by se odhadem mohly vyšplhat na 40 milionů korun. „Samozřejmě to bez dotací nepůjde,“ doplnil Vladislav Filip.

Radní už jednáním ve věci návrhu na využití objektu sýpky pověřili zastupitele Pavla Bohatce, a to včetně možností pro získání dotace na rekonstrukci památkově chráněného objektu. Zároveň schválili podání žádosti o vyjmutí objektu sýpky z památkové ochrany.