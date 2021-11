Ani tentokrát se jeho rozsvěcení neuskuteční na první adventní neděli jako ve většině ostatních měst a obcí, která letos připadá na 28. listopadu. Kutná Hora dostojí tradici, kdy se strom na Palackého náměstí tradičně rozsvítí až na svátek svaté Barbory, tedy v sobotu 4. prosince. Kutnohořané tak přijdou téměř o týden, kdy by mohl strom na náměstí svítit.

Pro letošek jsou v rámci rozsvěcení stromečku rovněž naplánované trhy, které se budou na hlavním náměstí konat od 10 do 20 hodin. Strom pak poprvé ozáří náměstí v 17 hodin. Podle informací z městského úřadu by adventní čas měly provázet pravidelné trhy, které se budou konat v pátek a sobotu 10. a 11. prosince a následně 17. a 18. prosince vždy od 10 do 20 hodin. Dle aktuální epidemiologické situace by je měl doprovázet také kulturní program.

Vánoční strom pro Žižkovo náměstí má vybraný také město Čáslav. „Strom máme letošní rok z obce Rohozec, kácen bude 18. listopadu. Rozsvěcení je naplánováno na první adventní neděli 28. listopadu v 16 hodin,“ prozradil starosta města Vlastislav Málek (Čáslav pro všechny).

Vánočního stromu se dočká také Praha. Podesáté jej bude kácet Jiří Vorlíček z Rataj nad Sázavou. „Moc se na to těším, zatím ale nesmím mnoho prozradit. Snad jen to, že aktuálně na strom probíhají ještě posudky. Kácet by se měl 21. listopadu,“ uvedl mistr v práci s motorovou pilou. Vánoční strom by se pak na Staroměstském náměstí v Praze měl rozsvítit v sobotu 27. listopadu.

Konat se budou i vánoční trhy, začnou v sobotu 27. listopadu 2021 a potrvají tradičně do čtvrtka 6. ledna 2022. Vánoční trhy na Staroměstském a Václavském náměstí patří k největším v České republice. V loňském roce se nekonaly kvůli pandemii covid-19. Současně neproběhly ani dvoje Velikonoční trhy na jaře roku 2020 a 2021.