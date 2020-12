Městská policie místo ihned uzavřela a následovala kontrola ukotvení a poškození stromu. V prvních chvílích nebylo jasné, zda bude možné strom bezpečně zajistit, nebo zda se bude muset položit. Nakonec zvítězila první varianta. Postarala se o ni odborná firma. Stromolezec se vydal zhruba do dvou třetin vysokého stromu a přivázal lana, jimiž pak muži vychýlený strom upevnili za nákladní auto.

Takto zabezpečený zůstal pod nepřetržitým dohledem městských strážníků až do pondělního rána, kdy se zajišťováním začali pracovníci Technických služeb Kutná Hora. Palackého náměstí ale zůstávalo obehnané páskami, uzavřeny byly i vánoční budky. „Strom jsme pomocí jeřábu vytáhli nahoru a usadili zpátky do stojanu. Vítr byl totiž tak silný, že strom doslova nadzvedl, pootočil s ním, ale smrk už se do stojanu nevrátil na stejné místo a vznikla páka. Jak strom nemá kořeny, tak je ta síla obrovská,“ popsal události jednatel Technických služeb Kutná Hora Jan Jäger.

Podle něj to ale vypadá, že po novém ukotvení bude moci třináctimetrový smrk ztepilý centrum nadále zdobit. „Vítr ale stále poměrně silně fouká. Proto místo nadále hlídá městská policie. Přerušen je také prodej občerstvení,“ doplnil Jäger s tím, že opatření by v závislosti na povětrnostních podmínkách mohla skončit už v úterý 8. prosince. Tehdy by také pracovníci technických služeb měli začít s opravou ozdob na stromě, který by se měl pak ve večerních hodinách znovu rozzářit. Bezpečnostní pásky nakonec z náměstí zmizely ještě v průběhu pondělního odpoledne.

V napjaté situaci kolem stromu město žádnou variantu náhradního vánočního stromu připravenou nemělo. „Věřili jsme, že všechno dobře dopadne,“ uvedla místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu).

Nejsilněji foukalo na Uhlířskojanovicku

Vítr v uplynulých dnech řádil na celém území okresu a hasiči měli hodně práce. Už v pátek vyjížděli k pětadvaceti událostem, v sobotu pak k osmačtyřiceti událostem. „Největší počet událostí spojený se silným víkendovým větrem jsme zaznamenali na Uhlířskojanovicku. Tam byla situace nejhorší. U podstatné většiny událostí zasahovaly jednotky profesionálních hasičů, někde vyjížděly též dobrovolné jednotky,“ uvedl ředitel územního odboru HZS Kutná Hora Jiří Pokorný.

V pondělí 7. prosince už byla situace klidnější, do 12. hodiny vyjížděli hasiči jen ke čtyřem událostem v souvislosti s počasím.