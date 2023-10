/FOTO, VIDEO/ Legendární akce vodáků, při které se sjíždí Vavřinecký potok, se letos konat nebude. Přestavba mostu v Doubravčanech nabrala zpoždění a úřady nepovolily zvednutí hladiny toku na výšku potřebnou pro jeho splutí.

Sjezd Vavřiňáku v roce 2022 | Video: Richard Karban

Při normální hladině není Vavřinecký potok splavný. Jeden víkend v roce se ale stává doslova vodáckou Mekkou. A to ve chvíli, kdy se na konci sezóny těsně před výlovem zvednou stavidla Vavřineckého rybníka. Řízená povodeň pak vodákům v úzkém korytu jindy klidného potoka připraví doslova rodeo. „Vavřinec jsem jela poprvé už před lety a byl to celkem adrenalin. Jednou ze zajímavostí sjezdu jsou i nízké mostky, kdy vodáci musí několikrát zapadnout do lodi, aby se pod mostek vešli. Je to taková rychlá gymnastika,“ říká Eliška, vodačka z Prahy, která se stejně jako mnoho dalších nemohla podzimní akce dočkat.

Stavba mostu nabrala zpoždění

Jenže letos přišlo velké zklamání. Dva týdny před zahájením dvaačtyřicátého ročníku populární akce úřady zakázaly zdvihnout hladinu potoka na potřebnou výši. Kompletní oprava mostu na silnici I/2 v Doubravčanech, který překlenuje potok Vavřinec na okrese Kolín, se protáhla a stavaři se většího průtoku vody obávají.

Přestavba mostu nabrala zpoždění:

Zdroj: Michal Bílek

"Ohrozil by stabilitu lešení, stavbu samotnou, pracovníky na ní a nakonec i samotné vodáky," uvedl Jiří Veselý z oddělení komunikace Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem rekonstrukce. Dodal, že jde tedy jen a pouze o zachování bezpečnosti a ochranu zdraví v místě, které je oficiálně označeno jako stavba, se zákazem vstupu nepovolaných osob.

Voda nestačí

Rybáři proto budou pro letošní rok během vypouštění rybníka udržovat průtok pod 1,5 krychlových metrů za sekundu. To ale vodákům nestačí. "Pro realizaci vodácké akce potřebujeme průtok zhruba dvojnásobný,“ vysvětlil Václav Polák z Oddílu vodní turistiky Pečky. Dodal, že organizátoři se ještě v posledních dnech snažili akci zachránit, bohužel ale bez úspěchu. „Celá záležitost nás hluboce mrzí. Přípravě závodů jsme se věnovali s plným nasazením již několik měsíců a vložili do ní mnoho času, energie a finančních prostředků,“ doplnila ještě Eliška Dobiášová Turková z pečeckého oddílu.

O tom, jak oblíbená akce je, svědčí i počet posádek, které se do závodu pravidelně registrují. V roce 2021 to například bylo 170 lodí, mimo závod byl ale jejich počet ještě vyšší. Ten letošní se měl konat v sobotu 14. října. „Na podzim z pravidla sjíždíme pražský Botič a Vavřinec, z toho Vavřinecká řízená povodeň mě baví o trošku víc. Na letošní ročník jsme se o to víc těšili, protože jsme v létě jinou vodu moc nestihli,“ dodala vodačka Eliška z Prahy.

Sjezd Vavřineckého potoka se neuskutečnil ani v roce 2019. Tehdy akci překazil pro změnu nízký stav vody v rybníku Vavřinec a podle platné legislativy nebylo možné vypustit tolik vody, kolik vodáci ke splutí potoka potřebovali.