„Zelené pásy se budou sekat třikrát ročně, takže nebudou zcela bez údržby. Stejně jako v případě květinových luk nejsou konkrétní místa ještě přesně definována, uvidíme, kde vzniknou,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO 2011).

Vytipované zelené pruhy budou zhruba deset metrů dlouhé a dva metry široké pásy, sekat by se měly na konci května, července a v průběhu října. Místa, kde vzniknou květnaté louky, bude třeba nejprve odtravnit. Osivo totiž musí být vyseto do čisté půdy.

„Čtyřicet metrů čtverečních by mělo vyjít na deset až patnáct tisíc korun. Nejnáročnější bude v tomto případě oddrnění, osivo už tak náročné není,“ uvedla místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu) s tím, že by se do výsadby mohly zapojit osadní výbory.

Do pásů květinových luk by měla být vyseta semena letničkových rostlin. Jedná se o směsi,obsahující minimálně čtyřicet druhů rostlin, které od června do října postupně kvetou.