„Kutná Hora je bezpečné město. Ale prevence je důležitá, pokud tu zanedbáme, bezpečnost se bude zhoršovat,“ vysvětlil, proč se počet asistentů prevence kriminality ještě rozroste.

Náklady na platy preventistů jsou vzhledem k dotacím mnohem nižší než u strážníků městské policie. V terénu jsou ale svým způsobem nenahraditelní zejména při práci s lidmi z vyloučených lokalit.

Denně nachodí i 20 kilometrů

Asistentky prevence kriminality Monika Klimentová a Věra Levaiová znají Kutnou Horu jako svoje boty. Od pondělí do pátku za každého počasí vyrážejí do terénu a starají se o to, aby se lidé cítili ve městě bezpečně. Patří k těm zkušenějším, obě pracují jako asistentky prevence kriminality dlouhé roky. Monika Klimentová 11 let, Věra Levaiová 6 let.

„Denně ujdeme kolem 18 až 25 kilometrů, záleží na trase. Jsme vlastně celoročně venku, když prší, mrzne, když jsou horka,“ říká devětapadesátiletá Levaiová.

Chodí ve dvojicích a pracují na dvě směny. Každá dvojice zná předem svoji trasu a přesně ví, na které lokality je třeba se zaměřit. „Jsou to takové naše prodloužené oči,“ říká Boris Doubrava, zástupce ředitele, který má prevenci na starost.

Asistentky v terénu řeší zdánlivé maličkosti, ale i složité situace, do kterých se dostanou mladí narkomani nebo lidé bez domova. Dohlížejí na pořádek ve městě, na děti u škol, na dodržování zákazu pití na veřejnosti, kontrolují ubytovny i stav městského mobiliáře. Za opaskem mají vysílačku a komunikují buď přímo s operačním střediskem nebo volají na příslušná místa.

„Také se stane, že nás o pomoc požádají senioři, kteří se bojí sami na hřbitov nebo si nás telefonicky vyžádají když chtějí vybrat hotovost z bankomatu,“ popisuje devětačtyřicetiletá Klimentová, kterou na její práci baví její rozmanitost. „Nikdy nevíte, co se ten den odehraje. Tady se může stát kdykoli cokoli, jen na to musíte být připravená,“ podotkla zkušená preventistka.

Vědí, kde bývají potíže

Žádná z asistentek nemá zbraň, nemají právo požadovat doklady ani nemají status veřejného činitele. Přesto chodí i na místa,o kterých se obecně ví, že tam bývají potíže.

„My s těmi lidmi mluvíme, povídáme si. Třeba místní bezdomovci - všechny je znám jménem, je jich tu tak pět, šest. To jsou kluci, kteří měli dříve normálně práci,“ řekla Věra Levaiová a poznamenala, že je pro ně tak daleko snadnější se do takové komunity dostat.

Monika Klimentová k tomu doplnila, že mají vytipovaná místa, která sledují a chodí tam opakovaně. „Už víme, kde se zdržují mladí narkomani, kde se nacházejí injekční stříkačky, kde se schází mládež a popíjí. Všichni nás tu znají. Ale také je ale potřeba být pořád ve střehu,“ zdůraznila.

Sama prý nezná lepší pocit než ten, když se jí povede vrátit člověka z ulice zpátky do normálního života. Ve chvíli, kdy ale přijde problém a hrozí konflikt, musí všechno stranou. To už pak na scénu nastupují strážnici městské policie.