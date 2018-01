Ve středu v Kutnohorském deníku: prvňáci ze ZŠ Zásmuky a Suchdol

Kutnohorsko – Druhé kolo prezidentských voleb se uskuteční v pátek 26. a v sobotu 27. ledna. Ti, co budou v tomto termínu mimo domov, ale nemusí zoufat, voličský průkaz ještě stihnou vyřídit. Lze tak učinit třemi způsoby. Žádost o voličský průkaz lze úřadům poslat buď datovou schránkou nebo poštou. To ale voliči musí stihnout už do pátku 19. ledna.