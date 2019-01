Ve Svatém Mikuláši odehrají turnaj v Člověče, nezlob se

Svatý Mikuláš - Již pátý ročník turnaje dvojic ve hře Človeče, nezlob se připravují v těchto dnech ve Svatém Mikuláši. Turnaj bude tradičně vánoční. Odehraje se v pondělí 26. prosince od 13 hodin v tanečním sále obecního úřadu ve Svatém Mikuláši. Hráči se utkají ve dvou kategoriích. Kategorie A bude pro hráče do 15 let, kategorie B pro hráče nad 15 let.

Turnaj v Člověče, nezlob se ve Svatém Mikuláši | Foto: Deník/Michaela Poláková

Autor: Redakce