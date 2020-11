Ve Žlebech se pustili do nákladné opravy základní školy. Koronaviru navzdory

/FOTOGALERIE/ Koronaviru navzdory. Tak by se dalo označit současné dění na Základní škole ve Žlebech. Vedení obce se totiž podařilo získat dotaci z ministerstva financí a pustilo se do nákladné rekonstrukce školy. Předtím ale ještě stihli děti přestěhovat do náhradních prostor: na školním hřišti sestavili speciálně upravené kontejnery, vznikla tam alternativní, ale plnohodnotná a vybavená škola.

'Kontejnerová' Základní škola ve Žlebech. Na snímku ředitelka Marcela Palošová. | Foto: DENÍK/Hana Kratochvílová

Děti z ní byly tak nadšené, že povinné uzavření škol doslova obrečely. „Vzhledem k tomu, že se nám podařilo získat finance a do rekonstrukce školy, jejíž některé části byly už doslova v havarijním stavu, jsme se pustit chtěli, neměli jsme mnoho času přemýšlet o tom, kam děti přestěhujeme. Mobilní kontejnery byl proto skvělý nápad,“ popsala ředitelka školy Marcela Palošová. Největší třída je smontovaná ze třech mobilních buněk, v „náhradní“ škole je dokonce i jídelna, počítačová učebna a funguje zde i družina. Jedna taková základní škola se vejde do celkem devětatřiceti kontejnerů. „Budova školy nyní prochází totální rekonstrukcí včetně výměny topení, radiátorů a podobně, trvat by měla zhruba tři měsíce,“ doplnila ředitelka. Podle místostarosty Pavla Suchánka vyjde rekonstrukce na 17 milionů korun. Některé obce na Kutnohorsku nákaze stále vzdorují. Jinde už se prý promořili Přečíst článek › A proč děti dočasně přestěhovali právě do kontejnerů? „Chtěli jsme dětem zajistit plnohodnotnou výuku, což by ve stávající budově nešlo. Hledali jsme řešení, mnoho večerů jsme si lámali hlavu, jak to vymyslet. Nakonec nás napadl systém kontejnerů,“ uvedl místostarosta. Dětem se prý výuka v kontejnerech líbila i proto, že poskytují útulnější a přátelštější prostředí. Nyní ale zejí prázdnotou, kromě kontejnerů, které jsou v patře a které nyní slouží jako sborovna. Ředitelka ale věří, že si v ní děti výuku ještě užijí. Pedagogové podle ní nyní nezažívají právě jednoduché časy, složité je to ale také pro děti. „Každé dítě pochází z jiného prostředí a ne každé je pro domácí vzdělávání ideální. Také ne každý rodič je schopen a ochoten se s dětmi učit,“ popsala současnou situaci ředitelka. Spolu se svojí zástupkyní chodí do „kontejnerové“ školy i v těchto dnech každý den, ostatní učitelé učí většinou z domova, využívat mohou ale samozřejmě i zmíněnou sborovnu. On-line výuka očima učitelů: situace je přehlednější než na jaře, děti ale chybí Přečíst článek › „Distanční výuka jde těžce. Spousta dětí nemá zařízení, na kterém by se vůbec byly schopné vzdělávat na dálku. Zařízení k zapůjčení přitom máme, rodiče si o něj ale nepožádali. Nutit je nemůžeme, ale měli by si uvědomit, že od září je distanční výuka povinná,“ popsala úskalí distanční výuky ředitelka. I přesto škola vychází rodinám vstříc. „Pokud někdo nemá možnost vzdělávat se na dálku, vše mu ve škole vytiskneme a v obálce předáme,“ dodala. Zároveň vedení obce ve spolupráci se školou řeší nyní internetové připojení přes společnost Tlapnet, aby mohli nabídnout plnohodnotné připojení všem žákům. A jaký bude osud kontejnerové školy ve chvíli, kdy bude dokončena rekonstrukce školní budovy? „Kontejnery se rozeberou a vrátí, máme je v pronájmu. Ale do budoucna uvažujeme i o rekonstrukci mateřské školy, takže je možné, že část kontejnerů využijeme i v tento čas. Nyní připravujeme žádost o dotaci,“ dodal Pavel Suchánek.

