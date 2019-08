Ve zručských ulicích se na několika místech objevily nové sběrné nádoby, přesně jich je dvacet pět, do nichž lze vyhodit použitý kuchyňský olej. Od příštího roku totiž bude sběr odpadních tuků a olejů povinný.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Jedlé tuky a oleje umístěné do sběrných nádob budou díky takovému třídění ekologicky zlikvidovány. Do odpadů by se neměly vylévat z více důvodů – za prvé olej v potrubí tuhne, čímž jej zanáší a může jej dokonce i úplně ucpat, za druhé olejem kontaminovaná voda při čistění zhltne mnohem víc energie, tím pádem i financí.