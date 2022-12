Ve Zruči nad Sázavou nebude muset více jak tisícovka lidí platit za odpad

Ve Zruči nad Sázavou nebudou muset děti do 15 let a senioři ve věku 70 let a výše platit v příštím roce poplatek za svoz komunálního odpadu. Rozhodli o tom zastupitelé na svém posledním zasedání. Výše poplatku se v ostatních případech nemění a zůstává stejná jako loni, tedy 800 korun za osobu a rok.

