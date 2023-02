Kutná Hora od dubna výrazně zdraží jízdné. Nesolidární, protestuje opozice

„Zkoušela jsem volat hned první den zahájení registrace od 7 hodin. Zkusila jsem to opravdu 110x, bylo to šílené, povedlo se to až někdy kolem 10. hodiny. Chce to výdrž a nervy,“ uvedla jedna z obyvatelek Zruče a stejné zkušenosti mají i další volající.

Redakce vyzkoušela do ordinace zavolat a zdá se, že největší nápor z prvních dní přeci jen opadl. Sestra telefon zvedá napoprvé a nabízí termín prohlídky na duben.

V Kutné Hoře skončí tři lékaři

Najít na Kutnohorsku zubaře je v dnešní době velký problém. Ordinace stomatologů totiž nepřijímají nové pacienty, jednoduše proto, že už nemají kapacitu. „Konkrétně Zruč je poddimenzovaná. Tady by se ti tři zubaři uživili,“ řekl předseda Oblastní stomatologické komory Richard Klail.

Noví lékaři se navíc do okresu příliš nehrnou a o některých stávajících lékařích se navíc ví, že brzy zavřou. Například Kutná Hora přijde do dvou let o tři zubaře. Každou novou ordinaci tak pacienti berou doslova útokem.

„My jsme zubaře sháněli pět let. Bylo vypsáno i několik výběrových řízení ve spolupráci s VZP, ale neúspěšně,“ připomněl starosta Zruče nad Sázavou Martin Hujer.

Zrekonstruovali zdravotní středisko

Město mezitím zrekonstruovalo za 10 milionů korun zdravotní středisko v Lipové ulici, kde je v současné době pět ordinací, dvě čekárny a nový výtah, takže je budova bezbariérová. Součástí je i parkoviště pro lékaře.

Tři ordinace nabídlo do pronájmu firmě TopDent, která tu chce navíc zřídit i zubní pohotovost. Ta by měla fungovat každou neděli od 7 do 11 hodin dopoledne.

Ve středisku bude dále oční a kožní a zřejmě i logoped. Další prostor lze využít například pro masáže.

Pediatr se stále hledá

Radnice se také snaží zajistit pro město pediatra, protože dosavadní lékařka odešla do důchodu. Ačkoli nabídla ordinaci dokonce bezplatně, nikdo se dosud nepřihlásil.