„Tato doba je zvláště pro seniory velmi těžká. Proto jsme jim chtěli pomoci a co nejvíce usnadnit cestu k možnému očkování. Rádi jim pomůžeme s technickou stránkou přihlášení do registru, která pro ně může být obtížná. Chceme, aby věděli, že nám na nich záleží a že se na nás mohou kdykoliv obrátit,“ připomněla vedoucí odboru Martina Fialová.

Senioři, kteří chtějí s registrací pomoci, mohou volat na telefonní číslo 327 531 329, a to v pondělí a středu od 8 do 16.30 hodin, ve čtvrtek pak od 8 do 15 hodin. Senioři si také mohou domluvit osobní návštěvu v místním infocentru, kde jim zaměstnanci rovněž pomohou s registrací na očkování.