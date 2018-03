Vedení města rozhodlo o koupi klíčových pozemků

Kutná Hora - Kutnohorští městští zastupitelé dali zelenou odkupu zcela klíčových pozemků.

Josef Viktora.Foto: Deník / Šmok Jan

Prvním z nich byl odkup pozemků od Státního statku Čáslav, který je v likvidaci a se kterým město vedlo dlouholetý spor, jímž se zabýval i soud. Kutnohorští zastupitelé koupi pozemků odsouhlasili ve vzácné jednomyslné shodě. Cena za pozemky, z nichž většina se nachází na sídlišti Šipší, ale nebude malá. Město za ně zaplatí bezmála 19 milionů korun, bude však možné po dlouhých letech například vybudovat tolik potřebné parkoviště na sídlišti.

„Je to vítězství, i když možná Pyrrhovo. Nemůžu se smířit s tím, že za zastavěné pozemky, které neměly se zemědělskou půdou nic společného, musí město zaplatit, ale bohužel,“ uvedl k věci starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO) s tím, že je rád, že se podařilo se správkyní konkurzní podstaty dohodnout a že s řešením souhlasil i věřitelský výbor. Zastupitelé se ale shodli, že jiná cesta není a mnozí odkup pozemků označili za doslova historický krok. „Patří dík všem, kteří se na vyjednávání se správcem konkurzní podstaty podíleli a že to dotáhli do konce. Je to kauza, která se táhne od vzniku sídliště,“ uvedl zastupitel Ladislav Šorčík (Šance pro Kutnou Horu).

Odkup pozemků od Státního statku Čáslav ale nebyl jediný, který zastupitelé v tomto týdnu odsouhlasili. Další se týkal odkupu pozemků od různých podílových spoluvlastníků nacházejících se v lokalitě z Karlova směrem k ČKD. Ty byly zase klíčové pro vybudování chodníku, které bylo léta blokováno právě nevyřešenými majetkovými poměry. Tomu je ale konec y vybudování chodníku už v tuto chvíli nic nebrání.

"Řešili jsme to dva roky, jedná se o letitý problém. Je hotová projektová dokumentace, vybudován by měl být chodník od kruhového objezdu na Karlově až k ČKD včetně veřejného osvětlení," uvedl Martin Starý (Kutnohorská změna), který se v projektu angažoval ještě jako starosta Kutné Hory. Starý zároveň uvedl, že se mu podařil předjednat finanční příspěvek jak od ČKD, tak od Foxconnu, neboť zaměstnanci obou firem budou chodník při cestě do práce využívat.

Současný starosta města Josef Viktora zdůraznil, že podstatná byla také ochota radních přistoupit na cenu pozemků, kterou vlastníci požadovali. „Došlo k dohodě ceny, rada s ní souhlasila. Je o něco vyšší, než odhad, ale je to podmínka, bychom tam chodník mohli vybudovat,“ řekl Viktora.