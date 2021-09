Ten se doposud zúčastnil čtyř zahraničních misí – v Litvě, Estonsku a dvakrát na Islandu. V příštím roce pojede popáté na misi do Pobaltí, poprvé však jako velitel celého úkolového uskupení. Letouny JAS-39 Gripen a piloti spolu s techniky a dalším personálem budou působit tentokrát z Litvy.

Na podzim minulého roku dosáhli čeští piloti gripenů 30 tisíc letových hodin se čtrnácti letouny za 15 let, což je významný mezník a nemá konkurenci mezi ostatními uživateli tohoto typu letounů. „Již toto samo o sobě je výborná známka spolehlivosti a zároveň svědčí o vysoké erudovanosti personálu, bez které bychom tohoto výsledku jistě nedosáhli,“ doplnil velitel čáslavské letky.

S nimi je spjatý od samého začátku jejich provozu v České republice, tedy od roku 2005, kdy byly tyto letouny zavedeny do výzbroje AČR. „Byl to významný kvalitativní a technologický krok pro letectvo, který nás posunul na úroveň aliančních partnerů,“ řekl Daněk.

„V kariéře každého pilota se vyskytují různé mezníky, přičemž mezi nejvýznamnější patří první samostatný let. Dále přeškolení na nový typ letounu a později dosažení určitého počtu nalétaných hodin – 100, 500, 1000… Skutečnost, že by bylo možné překročit 2000 hodin na JAS-39 byla takříkajíc z říše snů,“ popsal Michal Daněk.

