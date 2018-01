Velitelem „tygří“ letky se stal podplukovník Radoslav Matula

Chotusice - Slavnostní předání funkce velitele 211. taktické letky, která provozuje flotilu 14 strojů JAS-39 Gripen, se konalo ve čtvrtek 11. ledna na 21. základně taktického letectva Čáslav. Podplukovník Radoslav Matula symbolicky převzal obřadní meč letky z rukou velitele základny plukovníka Petra Tománka.

Dnem 1. ledna 2018 se stal novým velitel 211. taktické letky podplukovník Radoslav Matula, který se na základnu vrátil po 7 letech.

Z pozice náčelníka oddělení bojové přípravy štábu 21. křídla taktického letectva byl v roce 2011 vyslán do německého Uedemu, kde působil jako starší důstojník specialista na Společném mnohonárodnostním operačním středisku vzdušných sil NATO. Po návratu ze zahraničí nastoupil podplukovník Matula na Sekci rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany na pozici vedoucího staršího důstojníka odboru rozvoje vzdušných sil.

Letka je součástí správně fungujícího systému

„Děkuji podplukovníku Jaroslavu Tomaňovi za to, kam nasměroval a dovedl 211. taktickou letku. Základna je systémem fungujícím a já věřím, že mé zkušenosti ze zahraničního pracoviště a z nadřízeného stupně Generálního štábu Armády ČR se mi povede na nové funkci zúročit,“ pronesl při předávání funkce podplukovník Matula.

Připomněl také hlavní úkoly, které letku čekají v letošním roce: „Kromě nepřetržité ochrany českého vzdušného prostoru nás čekají také velká mezinárodní cvičení jako je NATO Tiger Meet, Sky Avanger, Ample Strike či Central Hawk. Již letos také započne příprava a plánování ochrany vzdušného prostoru Pobaltských států, abychom, v případě potřeby, byli koncem roku 2019 připraveni zabezpečit dva hotovostní systémy na dvou různých místech zároveň.“



Ochranu vzdušného prostoru České republiky zajišťují dva letouny JAS-39 Gripen v rámci Integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO. V případě ochrany vzdušného prostoru členských států NATO, které nedisponují vlastním nadzvukovým letectvem, je vysláno dalších 5 gripenů mimo území ČR. V minulosti byly nasazeny vždy 4 stroje, pátý sloužil jako záložní.

Dosavadní velitel letky byl služebně zařazen na vyšší stupeň velení.



Dosavadní velitel letky podplukovník Jaroslav Tomaňa se dnem 1. ledna 2018 stal náčelníkem oddělení taktického letectva odboru bojové přípravy Velitelství vzdušných sil. „Tygří“ letce velel od 1. září 2013 a její příslušníci byli za tu dobu třikrát vysláni k ochraně vzdušného prostoru Islandu a to v letech 2014-2016. Úkolovému uskupení v roce 2016 velel právě podplukovník Tomaňa.

„Velice si vážím práce, kterou odvedl dosavadní velitel letky a novému veliteli přeji hodně štěstí v novém služebním zařazení. Věřím, že každý z vás na nové pozici správně využije své dosavadní znalosti a zkušenosti,“ pronesl ve své řeči velitel základny plukovník Petr Tománek. Následně vyznamenal podplukovníka Jaroslava Tomaňu pamětním odznakem III. stupně za práci ve prospěch základny a Vzdušných sil Armády ČR.

Podplukovník Radoslav Matula

- v roce 1990 ukončil studium na Vojenské vysoké letecké škole v Košicích v oboru proudový pilot;

- od podzimu téhož roku sloužil jako pilot u 9. stíhacího bombardovacího leteckého pluku v Bechyni;

- v roce 1992 byl přeřazen k 82. samostatné letce do Mošnova, kde působil do konce roku 1993;

- dne 1. ledna 1994 nastoupil ke 4. základně stíhacího letectva v Čáslavi, která se v prosinci roku 2003 reorganizovala na dnešní 21. základnu taktického letectva Čáslav;

- v roce 2004 byl součástí první skupiny pilotů, kteří byli ve Švédsku přeškoleni na letouny JAS-39 Gripen;

- v roce 2009 se účastnil historicky první mise typu Air Policing v Pobaltí;

- na čáslavském letišti působil podplukovník Matula na různých funkcích až do roku 2011;

- v letech 2011-2014 byl vyslán do německého Uedemu, kde působil jako starší důstojník specialista na Společném mnohonárodnostním operačním středisku vzdušných sil NATO;

- po návratu ze zahraničí nastoupil podplukovník Matula na Sekci rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany na pozici vedoucího staršího důstojníka – specialisty oddělení taktického letectva odboru rozvoje vzdušných sil;

- historický nálet podplukovníka Matuly činí více jak 2000 letových hodin a to na strojích L-29 Delfín, L-39 Albatros, MiG-21 a JAS-39 Gripen

Tomáš Maruščák, 21. základna taktického letectva Čáslav