Mezi tradiční události patří například oslava Dne matek, na nějž si děti připravily vystoupení a maminky si z něj odnesou dárek v podobě přáníček, která děti vyráběly. Koncem dubna, opět společně s rodiči, oslaví na školní zahradě čarodějnice.

Na konci školního roku se se školkou rozloučí také předškoláci, pro které bude připravena párty s dortem, již zakončí přespání ve školce.

Mezitím se děti se školkou vydají ještě na Den bezpečnosti do areálu zemědělského muzea v Čáslavi a své dovednosti poměří na červnové olympiádě mateřských škol.

Co ale bylo ve školce přichystanou novinkou, byla vědecká show. „Letos poprvé jsme si do školky pozvali hosty, kteří dětem předváděli nejrůznější pokusy v laboratoři. Děti si také vyrobily sliz, který si odnesly domů. Byla to vydařená akce,“ zhodnotila program vedoucí učitelka Zdeňka Vondráčková.

Kromě toho školka nabízí také řadu kroužků, například judo, hru na flétnu, nebo kroužek angličtiny.

Velikou chloubou školky je ale tělocvična, kterou využívají například při ranních rozcvičkách, nebo si tu pohybem krátí čas, když je v době dopolední vycházky nepříznivé počasí. Tělocvična je vybavena různými stroji na cvičení například rotopedem, běžeckým pásem a dalšími. Vše je samozřejmě maximálně přizpůsobené věku dětí.

Za týden si představíme děti z MŠ Vlkaneč a MŠ Krchleby. V tištěném vydání Kutnohorského deníku však již ve středu 24. dubna 2019!