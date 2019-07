Příčinou jsou technické závady rozsáhlejšího charakteru, které se objevily až v průběhu rekonstrukce. Zakopaný pes je mimo jiné v tom, že nad místností veřejných toalet je trávník, který se pravidelně zavlažoval. Díky tomu ale stékala voda dovnitř a působila komplikace. Trávník by tak měl do budoucna zmizet, nahradí ho dlaždice.

Kvůli turistické sezoně se vedení města rozhodlo umístit do areálu před Vlašským dvorem provizorní mobilní záchodky s hygienickým zázemím, které by zde měly zůstat zhruba do konce prázdnin. Mimo provoz jsou totiž i toalety v přízemí Vlašského dvora, který v současné době prochází rovněž rekonstrukcí a které byli návštěvníci města zvyklí využívat.