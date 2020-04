Veřejné záchodky v Sedlci, které v současné době provozuje římskokatolická farnost, se prodávat nebudou a nadále zůstanou v majetku města. Rozhodli o tom kutnohorští zastupitelé, kteří na základě doporučení radních devatenácti hlasy zrušili své usnesení z června loňského roku o prodeji toalet i s přilehlým pozemkem formou výběrového řízení. Vedení města chce toalety zrekonstruovat a poté pronajímat.

Veřejné toalety v Zámecké ulici v kutnohorském Sedlci. | Foto: Tomáš Hájek

Římskokatolická farnost, která v lokalitě spravuje katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele a kostnici, tento postup vítá. „Ještě jsme oficiální stanovisko od města neobdrželi, nicméně pokud tato situace nastala, budeme za ni upřímně rádi. Toalety jsou za svou životností, to je fakt, na který dlouhodobě upozorňujeme. Pokud se tedy město chopí rekonstrukce a následně bude veřejné záchody pronajímat, vnímáme to jako vyřešení urgentního problému, který několik let řešíme,“ uvedla ředitelka organizační složky farnosti Radka Krejčí.