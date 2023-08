O víkendu 26. – 27. srpna se uskuteční XIV. ročník Veteran Rallye Kutná Hora. Návštěvníci se mohou těšit také na spanilou jízdu po okolí nebo doprovodný program na Palackého náměstí.

Veteran Rallye Kutná Hora. | Foto: Adam Plavec

O víkendu 26. a v neděli 27. srpna 2023 se v Kutné Hoře uskuteční XIV. Veteran Rallye Kutná Hora, na kterou se letos přihlásilo na 40 posádek. Své síly v závodu do vrchu Kaňk poměří auta vyrobená do roku 1940. Budou mezi nimi známé značky jako Ford T, Rollls-Royce, Bentley, Laurin & Klement, Škoda, Tatra, Aero nebo Praga, ale také Triumph Dolomite, Humber, Wanderer, McLaughlin či Lagonda. Víkendového klání se zúčastní posádky z Kutné Hory i dalších míst Česka, ale také z Německa či Francie. Po oba dny se mohou návštěvníci těšit také na doprovodný program. V sobotu zahraje na Palackého náměstí oblíbená kutnohorská kapela KH Band a v sobotu i v neděli se uskuteční představení pro děti.

Automobilová klasika sklízí každoročně zasloužený obdiv.Zdroj: Adam Plavec

V sobotu a v neděli se uskuteční závod do vrchu Kaňk. Protože jsou auta výkonnostně naprosto rozdílná, nevítězí ten nejrychlejší. „Jedná o tzv. jízdu pravidelnosti, v níž se snaží závodníci zajet všechna čtyři kola (dvě v sobotu a dvě v neděli) ve stejném čase. Vítězí ten, jehož časy se nejvíce blíží prvnímu zajetému,“ vysvětluje Mariana Pohlová, ředitelka závodu. Startuje se vždy od 10:00 z Lorecké ulice od hotelu Kréta. V sobotu 26. srpna se ve 14.00 vydají automobily z Palackého náměstí v Kutné Hoře na tzv. spanilou jízdu. Její trasa tentokrát zavede účastníky rallye do Muzea lidových staveb v Kouřimi. Posádky začnou odjíždět z Palackého náměstí v Kutné Hoře cca ve 13.45 hodin, v Kouřimi by auta měla být od 15.00. Odjezd zpět je plánován na 16 – 16.30 hodin. Kompletní program najdete ZDE.

Obnovená tradice závodů do vrchu Kaňk trvá od roku 2009:

Zdroj: Youtube

Mezinárodní závod historických vozidel do vrchu Veteran Rallye Kutná Hora navazuje na dlouholetou tradici pořádání veteránských závodů ve městě stříbra a je obohacen o kulturní doprovodný program na Palackého náměstí. Do závodu se mohou přihlásit pouze majitelé historických vozidel, jejichž rok výroby je do roku 1940. O jejich výběru a účasti v tomto závodě rozhoduje Národní technické muzeum, které hodnotí dobrý technický stav a originální vzhled. Každá zúčastněná posádka obdrží pamětní list a dárek. Vítězové získávají zajímavé peněžité ceny, skleněné trofeje a dary partnerů. Jméno vítěze každého ročníku je vyryto na velkém putovním poháru. Více informací najdete ZDE.