Kutnohorské hodování s bohatým víkendovým programem pro celou rodinu

O víkendu 20. – 21. srpna je na Palackého náměstí v Kutné Hoře připraveno oblíbené Kutnohorské hodování s bohatým doprovodným programem pro malé i velké návštěvníky. V sobotu si nenechte ujít například farmářský trh, komentovanou kuchařskou show s kvalitními potravinami nebo vystoupení muzikantské legendy Petra Spáleného s kapelou Apollo Band. Po oba dva dny bude také probíhat ochutnávka vybraných potravin se značkou kvality, jako je Klasa, Regionální potravina či BIO, nebo doprovodné soutěže a hry nejen pro děti i rodiče.

Spanilá jízda po okolí Kutné Hory

Stejně jako v předchozích letech se na spanilou jízdu mohou těšit nejen obyvatelé a návštěvníci samotné Kutné Hory, ale také fanoušci z okolních obcí. Sobotní spanilá jízda povede tentokrát do pobočky Národního zemědělského muzea v Čáslavi, kde je k vidění zajímavá zemědělská technika. Zde by měla mít vozidla zastávku cca od 15.00 do 17.00 hodin.

Trasa spanilé jízdy: Auta vyjíždějí cca ve 14.00 hodin z Palackého náměstí v Kutné Hoře. Cesta tam prochází těmito městy a obcemi: Kutná Hora – Přítoky – Bylany – Nová Lhota, Vidice – Roztěž – Malešov – Křesetice – Chrást – Hájek – Olšany – Nová Lhota, Kluky – Souňov – Kluky – Močovice – nám. J. Ž. z Trocnova, Čáslav – NZM, Čáslav, cesta zpět povede přes města a obce – Rezkovec – Druhanice – Chotusice – Žehušice – Borek – Horušice – Sulovice – Kobylnice – Sv. Mikuláš – N. Dvory – Malín. Večer se opět všichni sejdou na Palackého náměstí v Kutné Hoře.

