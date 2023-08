/FOTO, VIDEO/ Developerská společnost Marlo ve čtvrtek 31. srpna představí obyvatelům Kutné Hory vizualizaci nové čtvrti, kterou chce postavit vedle hlavního nádraží v Malíně. Zejména Malíňáci tak budou mít vůbec poprvé možnost vidět projekt s třináctipatrovými věžáky, který, přestože dosud nebyl zveřejněn, už několik týdnů rezonuje celým městem.

Členové osadního výboru Malín v těchto dnech obcházejí obyvatele s letáky a vybízejí je, aby na veřejné představení rozhodně přišli. Na bílém podkladu formátu A4 už na první pohled zaujmou čtyři červené útvary, které znázorňují budoucí bytové věžáky. Ty se tyčí nad vesnicí, jejíž nejvyšší dominantou je dosud gotický kostelík. „Přijďte vyjádřit své obavy na veřejnou debatu s developerem,“ vyzývá obyvatele Malína prostřednictvím letáku místní osadní výbor. Letáky mohou lidé najít ve schránkách, některé předávají členové osadního výboru přímo do rukou majitelů nemovitostí. Veřejné představení projektu společnosti Marlo KH se uskuteční ve čtvrtek 31. srpna v Oslavárně v Mincovní ulici od 17.30 hodin.

Kam se poděl zdravý rozum?

Jedni z těch, kteří se chystají ve čtvrtek do Oslavárny jsou i manželé Dupalovi. V Malíně žijí už čtyřiačtyřicet let a shodně tvrdí, že z plánů developerské společnosti nejsou vůbec nadšení. „Přijde mi, že se vytrácí zdravý rozum a jediným měřítkem jsou dnes byznys a co nejvyšší zisk. Je smutné, že nám tu chce developer vedle historických kostelíků z 9. století postavit třináctipatrové domy,“ říká Zuzana Dupalová zatím co si od zástupce osadního výboru bere letáček. Takový projekt si prý dokáže představit třeba v Pardubicích a ne v historickém městě zapsaném na seznamu UNESCO, kam míří tisíce turistů. „Navíc takto skokový nárůst obyvatel za dané situace, která tady je co se týče obslužnosti, vybavenosti a infrastruktury není dobrým počinem,“ dodává Zuzana Dupalová.

O několik ulic dál bydlí Bohumila Bartošová, která většinu života sice strávila v Čáslavi, od roku 1967 ale jezdila do Malína na víkendy. Nakonec se sem, do místa kde žili už její předci, s manželem i přestěhovala. Pro leták osadního výboru si přišla s knížkou o dějinách Malína v ruce. „Tohle bylo slavníkovské hradiště, kde se razily mince. Má tak slavnou historii, tak silné kořeny a teď tu mají stát taková monstra,“ řekla s tím, že územní plánování dříve alespoň bralo historii v potaz a proto v něm byly zapracované výškové limity. Sama se teď obává toho, že pokud se projekt skutečně postaví, nebude nejspíš poslední.

To Vojtěch Mejstřík se domnívá, že jde od začátku o politický tah a chybějící výškové limity v uzemním plánu mají umožnit tyto a jim podobné stavby realizovat. Přesto si je v Malíně nedokáže představit, stejně jako nikde jinde v Kutné Hoře. „Protože to samozřejmě bude zásah do celého města. Takže pokud pro to nebude potřebná infrastruktura, tak je to logistický nesmysl a to že to bude hyzdit město vizuálně, je evidentní,“ řekl Vojtěch Mejstřík, který v Malíně před třinácti lety koupil starý dům a přestěhoval se sem. Líbil se mu historický ráz čtvrti a i její celkový vzhled. „Kdybych přijel do Malína a stály tady třináctipatrové domy, popravdě bych tu ten barák ani nekupoval,“ dodal.

Už jsme slyšeli, že stejně zkrachujeme

V těsné blízkosti budoucí čtvrti pak stojí rodinný autokemp Egidyových, kteří ho tady provozují už více než třicet let. Jezdí sem čeští i zahraniční turisté, zejména pak Němci a Holanďané. Rodina tady vlastní dům po předcích, kteří tu žili více než sto let. A také 2,5 hektaru pozemků, což je stejná rozloha, jakou mají pozemky firmy Marlo v jejich sousedství. „Už jsme s nimi jednali několikrát, chtěli koupit naše pozemky, náš dům, naši zahradu. Všechno by to zbořili, zplanýrovali a postavili tu školku nebo domov důchodců,“ říká Ladislava Egidy s tím, že to vše ideálně jen za cenu pozemku. „Hodnota nemovitostí nebo podnikání je nezajímá. Už jsme také slyšeli, že za dobu co se tu bude stavět stejně zkrachujeme,“ dodává.

O veřejném představení projektu v Oslavárně ví, protože letáček měla ve schránce a rozhodně se chystá přijít. Osobně ji prý zajímá, jak chce firma řešit spodní vodu, která je v Malíně poměrně vysoko a která by mohla v budoucnu ohrožovat stávající rodinné domy. „Navíc tu přibyde tisíc lidí a to tady nejsou lékaři, zubaři, není tu školka ani škola. Máme tu jeden malý krámek s potravinami, zato vyjet z ulice na silnici první třídy je už teď kvůli husté dopravě problém,“ vyjmenovává majitelka kempu svoje obavy a ukazuje na dřevěný kolík těsně u svého plotu, kde už si developer vytyčil hranici pozemku.